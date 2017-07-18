"Musul'da rüşvet yerine öldürüyorlar"

COCKBUM'E konuşan Iraklı bir kaynağın anlattıklarına göre, ordudaki askerler DEAŞ'lıları vurarak ya da yüksek binalardan atarak öldürmeyi tercih ediyorlar.Iraklı eski bir üst düzey yetkili, bir DEAŞ üyesinin Irak sınırları içerisinde serbestçe dolaşmasına olanak tanıyacak belgeleri temin etmek için ödemesi gereken ücreti tam olarak söyleyebileceğini belirtti.

Cockburn, Iraklı askerler ile milislerin kendi merkezi yönetimlerinin yolsuzluğa bulaştığına dair inançlarının çok yüksek olduğunu da ifade etti.Bazı DEAŞ'lılar, Irak'ta özgürce dolaşabilmek için gereken belgeyi almak amacıyla, yetkililere para teklif ediyor.

Cockburn'ün yazısında şu izlenimlere yer veriliyor:

"Iraklı güvenlik güçleri, hükümetlerinin gözaltındaki DEAŞ'lıları elinde tutamayacak kadar yolsuz olduğuna inanıyor.

"Bu, başından ya da bedeninden vurulan, elleri arkadan bağlanmış DEAŞ şüphelilerinin cesetlerinin neden Musul yakınlarındaki Dicle Nehri sularında sürüklendiğini de açıklıyor.

"Çok şiddetli geçen bir savaşın sonunda yaşanan paranoya, Iraklıların neden tehlikeli DEAŞ üyelerinin özgürlüklerini her zaman satın alabileceklerine inandıklarını da gösteriyor."

Yazıda Twitter'da bir Iraklı'nın paylaştığı "Bağdat'ta yolsuzluk yüzünden ölüyoruz" mesajına da yer veriliyor.

Musul halkının, DEAŞ üyelerinin Irak hükümeti tarafından ajan olarak kullanılacağı endişesine dikkat çekiliyor.

Cockburn'e konuşan Musullu Selim Muhammed, serbest kalan DEAŞ üyelerinin aileleriyle beraber lüks denebilecek apartman dairelerine yerleştirildiğini, bu arada yoksul ailelerin, kamplarda yaşadığını söylüyor.