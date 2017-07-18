Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

"Musul'da rüşvet yerine öldürüyorlar"

İngiliz the Independent gazetesinin deneyimli Orta Doğu muhabiri Patrick Cockburn, terör örgütü DEAŞ'tan geri alınan Musul'da örgüte üye olduğu düşünülen kişilerin, tutuklanıp cezaevine konmaları halinde yetkililere rüşvet vererek serbest kalacakları endişesiyle Iraklı güvenlik güçleri tarafından öldürüldüklerini öne sürdü

"Musul'da rüşvet yerine öldürüyorlar"

İngiliz the Independent gazetesinin deneyimli Orta Doğu muhabiri Patrick Cockburn, terör örgütü DEAŞ'tan geri alınan Musul'da örgüte üye olduğu düşünülen kişilerin, tutuklanıp cezaevine konmaları halinde yetkililere rüşvet vererek serbest kalacakları endişesiyle Iraklı güvenlik güçleri tarafından öldürüldüklerini öne sürdü

18 Temmuz 2017 Salı 10:14
"Musul'da rüşvet yerine öldürüyorlar"
banner404

COCKBUM'E  konuşan Iraklı bir kaynağın anlattıklarına göre, ordudaki askerler DEAŞ'lıları vurarak ya da yüksek binalardan atarak öldürmeyi tercih ediyorlar.Iraklı eski bir üst düzey yetkili, bir DEAŞ üyesinin Irak sınırları içerisinde serbestçe dolaşmasına olanak tanıyacak belgeleri temin etmek için ödemesi gereken ücreti tam olarak söyleyebileceğini belirtti.
Cockburn, Iraklı askerler ile milislerin kendi merkezi yönetimlerinin yolsuzluğa bulaştığına dair inançlarının çok yüksek olduğunu da ifade etti.Bazı DEAŞ'lılar, Irak'ta özgürce dolaşabilmek için gereken belgeyi almak amacıyla, yetkililere para teklif ediyor.

Cockburn'ün yazısında şu izlenimlere yer veriliyor:

"Iraklı güvenlik güçleri, hükümetlerinin gözaltındaki DEAŞ'lıları elinde tutamayacak kadar yolsuz olduğuna inanıyor.
"Bu, başından ya da bedeninden vurulan, elleri arkadan bağlanmış DEAŞ şüphelilerinin cesetlerinin neden Musul yakınlarındaki Dicle Nehri sularında sürüklendiğini de açıklıyor.
"Çok şiddetli geçen bir savaşın sonunda yaşanan paranoya, Iraklıların neden tehlikeli DEAŞ üyelerinin özgürlüklerini her zaman satın alabileceklerine inandıklarını da gösteriyor."

Yazıda Twitter'da bir Iraklı'nın paylaştığı "Bağdat'ta yolsuzluk yüzünden ölüyoruz" mesajına da yer veriliyor.
Musul halkının, DEAŞ üyelerinin Irak hükümeti tarafından ajan olarak kullanılacağı endişesine dikkat çekiliyor.
Cockburn'e konuşan Musullu Selim Muhammed, serbest kalan DEAŞ üyelerinin aileleriyle beraber lüks denebilecek apartman dairelerine yerleştirildiğini, bu arada yoksul ailelerin, kamplarda yaşadığını söylüyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
DEAŞMusulIrak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim