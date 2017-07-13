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Musul'da insanlık krizi! Mahsur kalan siviller böyle görüntülendi

Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın kontrol altına aldığı Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, Irak ordusu tarafında kurtarıldıktan sonra havadan görüntülendi. Harabeye dönen şehrin bir bölümünde çok sayıda sivilin mahsur kaldığı görülüyor

Musul'da insanlık krizi! Mahsur kalan siviller böyle görüntülendi

Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın kontrol altına aldığı Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, Irak ordusu tarafında kurtarıldıktan sonra havadan görüntülendi. Harabeye dönen şehrin bir bölümünde çok sayıda sivilin mahsur kaldığı görülüyor

13 Temmuz 2017 Perşembe 12:21
Musul'da insanlık krizi! Mahsur kalan siviller böyle görüntülendi
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MUSUL'UN  DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından şehir merkezi ilk kez net bir şekilde havadan görüntülendi. Görüntülerde şehrin belli bölgelerinin hayalet şehre döndüğü görülüyor. Drone tarafından kaydedilen görüntülerde çok sayıda sivilin şehrin bir bölümünde mahsur kaldığı ortaya çıktı. Kentte belirli bir bölgede mahsur kalan çok sayıda sivilin bölgeden kaçmayı başaramadığı aktarıldı. Irak sivil savunma ekiplerinin, Musul kentini terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı Ekim 2016'dan bu yana yaklaşık bin 700 cesedi enkaz altından çıkardığı belirtildi. Musul İl Meclis Üyesi Husameddin el-Abbar, Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması için 17 Ekim 2016'da başlatılan operasyondan bugüne kadar enkaz altından sivillere ait bin 700 ceset çıkarıldığını söyledi.

Kentin batı yakasında 200'den fazla evin de enkaz yığınına dönüştüğünü kaydeden Abbar, kurtarma ekiplerinin çalışmalarına başlamasıyla birlikte söz konusu sayının daha da artabileceğini dile getirdi.Başbakan Haydar el-İbadi, Haziran 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde olan Musul'un tamamen kurtarıldığını dün resmen ilan etmişti. Irak ordusu, Peşmerge ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle 17 Ekim 2016'da Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması kapsamında doğu yakasına operasyon başlatmıştı. Doğu yakasının yaklaşık 100 gün süren operasyonların neticesinde 24 Ocak'ta tamamen DEAŞ'tan geri alınmasının ardından 19 Şubat'ta da Musul'un batı yakasının kurtarılması için üç cepheden operasyon başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
MusulIrakDEAŞ
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