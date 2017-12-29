Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya'nın 2018 yılbaşı rehberi! Alanya'da yeni yıl nerede kutlanır?
Alanya'nın 2018 yılbaşı rehberi!
Yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı giyilir?
Yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı...
Apple özür diledi! 50 dolar indirim yaptı
Apple özür diledi! 50 dolar...
29 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
29 Aralık 2017 Yeni Alanya...

Müşterilerin bardaklarını tuvalet fırçasıyla yıkadılar

Çin’in Harbin kentindeki 3 lüks otelde çalışanların hijyen kurallarını mide bulandırıcı düzeyde ihlal ettiği ortaya çıktı. İnternete yansıyan görüntülerde, bardakların tuvalet fırçasıyla yıkanıp klozetlerin havlularla silindiği görüldü

Müşterilerin bardaklarını tuvalet fırçasıyla yıkadılar

Çin’in Harbin kentindeki 3 lüks otelde çalışanların hijyen kurallarını mide bulandırıcı düzeyde ihlal ettiği ortaya çıktı. İnternete yansıyan görüntülerde, bardakların tuvalet fırçasıyla yıkanıp klozetlerin havlularla silindiği görüldü

29 Aralık 2017 Cuma 15:24
Müşterilerin bardaklarını tuvalet fırçasıyla yıkadılar
banner404

ÇİN'DE bir grup gazeteci, temizlik görevlisi stajyeri kılığında girdikleri otellerdeki hijyen sorunlarını gözler önüne serdi. Gazeteciler tarafından gizlice çekilen görüntüler Kempinski, Shangri La ve Sheraton gibi geceliği 400 doları aşan beş yıldızlı otellerde temizliğin nasıl yapıldığını gösterdi. Videoya göre temizlikçiler bardakları tuvalet fırçasıyla yıkıyor, banyo havlularıyla klozetin içini temizliyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BardakTuvalet FırçasıçinHarbin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Binlerce kişi porno sitede onun için bekledi!
Binlerce kişi porno sitede onun için bekledi!
Lezbiyen çifte düğün pastası yapmayı reddeden fırıncı yandı
Lezbiyen çifte düğün pastası yapmayı reddeden fırıncı yandı
Fırsat bildi! Küçük kızı arabada yalnız görünce kaçırmaya çalıştı
Fırsat bildi! Küçük kızı arabada yalnız görünce kaçırmaya çalıştı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim