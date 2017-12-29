Müşterilerin bardaklarını tuvalet fırçasıyla yıkadılar

ÇİN'DE bir grup gazeteci, temizlik görevlisi stajyeri kılığında girdikleri otellerdeki hijyen sorunlarını gözler önüne serdi. Gazeteciler tarafından gizlice çekilen görüntüler Kempinski, Shangri La ve Sheraton gibi geceliği 400 doları aşan beş yıldızlı otellerde temizliğin nasıl yapıldığını gösterdi. Videoya göre temizlikçiler bardakları tuvalet fırçasıyla yıkıyor, banyo havlularıyla klozetin içini temizliyor.