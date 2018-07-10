Muson yağmurları: 66 ölü

Hindistan'ın Mumbai kentinde, muson yağmurlarının neden olduğu sellerde 66 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi

Muson yağmurları: 66 ölü
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YEREL basındaki haberlere göre, Mumbai ve çevresinde geçen yıla göre  daha fazla etkili olduğu ifade edilen muson yağmurlarının yol açtığı seller  nedeniyle 10 günde 66 kişi yaşamını yitirdi.
 
Şiddetli yağışlar nedeniyle bugün kentte 108 uçak ve birçok tren  seferi iptal edildi.
Geçen yıl yağmur sezonunun ilk ayında 26 kişi hayatını kaybetmişti.
 
Haziran ayında başlayan muson yağmurları temmuz itibariyle tüm ülkede  etkili oluyor.
 

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