Müslümanları hedef alan gazeteciye, Victoria Secret meleği ayar verdi

ABD'DE ırkçı paylaşımlarıyla gündeme gelen Laura Loomer, bu kez baltayı taşa vurdu. Victoria's Secret meleği Gigi Hadid Loomer'a uzun süre unutamayacağı bir ders verdi. Gigi Hadid'in cevabı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

ABD'Lİ GAZETECİ MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI

Loomer paylaşımında "Müslümanlar DEAŞ'ın saldırı düzenlediği New York sokalarında çarşaflarla dolaşarak bunu herkesin gözüne sokuyor. Saldırı düzenlenen bölgede çarşafla dolaşmama terbiyesine sahip olduklarını düşünürsünüz…Ama değiller. Bahse girerim bunu yapmaya bayılıyorlar." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

GIGI HADID'TEN KÜFÜRLÜ CEVAP

Loomer'in ırkçı söylemlerine cevap ise süper model Gigi Hadid'ten geldi. Hadid Loomer'e cevap olarak "Laura, seninle muhatap olmaktan nefret ediyorum, ama sana söylemeliyim, sen lanet olası bir moronsun" ifadelerini kullandı.