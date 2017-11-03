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Müslümanları hedef alan gazeteciye, Victoria Secret meleği ayar verdi

ABD'li gazeteci Laura Loomer'ın Twitter üzerinden Müslümanlar ile ilgili yaptığı ırkçı paylaşımına Victoria's Secret meleği Gigi Hadid "Sen moronsun" diyerek ayar verdi

Müslümanları hedef alan gazeteciye, Victoria Secret meleği ayar verdi

ABD'li gazeteci Laura Loomer'ın Twitter üzerinden Müslümanlar ile ilgili yaptığı ırkçı paylaşımına Victoria's Secret meleği Gigi Hadid "Sen moronsun" diyerek ayar verdi

03 Kasım 2017 Cuma 16:16
Müslümanları hedef alan gazeteciye, Victoria Secret meleği ayar verdi
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ABD'DE ırkçı paylaşımlarıyla gündeme gelen Laura Loomer, bu kez baltayı taşa vurdu. Victoria's Secret meleği Gigi Hadid Loomer'a uzun süre unutamayacağı bir ders verdi. Gigi Hadid'in cevabı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

ABD'Lİ GAZETECİ MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI

Loomer paylaşımında "Müslümanlar DEAŞ'ın saldırı düzenlediği  New York sokalarında çarşaflarla dolaşarak bunu herkesin gözüne sokuyor. Saldırı düzenlenen bölgede çarşafla dolaşmama terbiyesine sahip olduklarını düşünürsünüz…Ama değiller. Bahse girerim bunu yapmaya bayılıyorlar." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

GIGI HADID'TEN KÜFÜRLÜ CEVAP

Loomer'in ırkçı söylemlerine cevap ise süper model Gigi Hadid'ten geldi. Hadid Loomer'e cevap olarak "Laura, seninle muhatap olmaktan nefret ediyorum, ama sana söylemeliyim, sen lanet olası bir moronsun" ifadelerini kullandı.

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