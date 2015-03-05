Müslümanlar yıllardır bu haberi bekliyordu

05 Mart 2015 Perşembe 19:04
BELEDİYE Başkanı Bill de Blasio, söz konusu dini bayramların kamu okullarının tatil programına ekleneceğini açıkladı. Çocukları devlet okullarında okuyan aileler, uzun yıllardır dini bayramlarda okulların tatil olması taleplerini dile getiriyordu.
Blasio'nun açıkladığı değişiklik öncesinde Müslüman öğrenciler, dini bayramlarda 'yasal izinli' olarak okula gitmeyebiliyordu. Fakat okullarda eğitim devam ediyordu.
Bu kararla devlet okullarında okuyan sekiz öğrenciden birinin Müslüman olduğu New York okul bölgesi, ABD’de Ramazan ve Kurban bayramında devlet okulları tatil olan en büyük okul bölgesi olacak. ABD'de New York dışında Ramazan ve Kurban bayramlarında tatil olan bölgeler şöyle:
Michigan'ın Dearborn şehri, Massachusetts'teki Cambridge kenti, Vermont'un Burlington şehri, Connecticut eyaletinin Waterbury şehri ile New Jersey'nin orta ve kuzey bölgeleri.
Kaynak: Hürriyet
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Son Güncelleme: 05.03.2015 18:06