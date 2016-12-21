Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Müslüman Türk Başbakan: Avrupa'da bir ilk...

Romanya'da yapılan genel seçimin galibi Liviu Dragnea, partisinin, başbakan olması için Tatar Türkü olan Sevil Shhaideh'i önerdiğini duyurdu

Müslüman Türk Başbakan: Avrupa'da bir ilk...

Romanya'da yapılan genel seçimin galibi Liviu Dragnea, partisinin, başbakan olması için Tatar Türkü olan Sevil Shhaideh'i önerdiğini duyurdu

21 Aralık 2016 Çarşamba 21:56
Müslüman Türk Başbakan: Avrupa'da bir ilk...
banner404
ROMANYA'DA 11 Aralık'ta yapılan genel seçimin galibi Sosyal Demokrat Parti lideri Liviu Dragnea, partisinin başbakan olması için Tatar Türkü olan Sevil Shhaideh'i önerdiğini duyurdu.

BAŞBAKAN OLURSA ÜLKEDE BİR İLK GERÇEKLEŞECEK

Dragnea, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir araya geldi. Dragnea, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Iohannis'e başbakanlık için Sevil Shhaideh'i önerdiklerini söyledi.

Romanya basınında Dragnea'nın önerisi son dakika olarak duyurulurken, Sevil Shhaideh'in başbakan olması durumunda Romanya'da ilk kez hem bayan hem Müslüman hem de Tatar Türkü'nün başbakan olacağı yorumları yapıldı.

TARİH PROFESÖRÜ KEMAL KARPAT'IN AKRABASI

Tarih profesörü Kemal Karpat'ın akrabası olan Sevil Shhaided, 2012 yılında devlet sekreterliği görevinde bulunmuş, 2015 yılında Victor Ponta hükümetinde kalkınma bakanlığı yapmıştı.

Romanya Merkez Seçim Bürosu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre, seçimlerin galibi Sosyal Demokrat Parti, milletvekili seçimi için açılan sandıktaki oyların yüzde 45,47'sini alarak 154 milletvekilini, senatör seçimi için açılan sandıktaki oyların da yüzde 45,67'sini alarak 67 senatörü meclise göndermişti. Merkez sağdaki Ulusal Liberal Parti ise mecliste, milletvekili oylarının yüzde 20,04'ünü alarak 69 milletvekili ve senatör oylarının yüzde 20,41'ini alarak 30 senatör sandalyesinin sahibi olmuştu. Romanya Liberal ve Demokratlar İttifakı, milletvekili seçimi için kullanılan oyların yüzde 5,62'sini alarak 20 milletvekili ve senatör seçimi için kullanılan oyların da yüzde 6'sını alarak 9 senatör çıkarmıştı.

PSD lideri Dragnea ise ALDE ile koalisyon kuracaklarını belirterek, tek bir başbakan adayı belirlediklerini, bunu da kamuoyu ile yakın zamanda paylaşacaklarını kaydetmişti.

 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Liviu DragneaTatar TürküSevil ShhaidehRomanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim