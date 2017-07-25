Müslüman birine aşık olduğu için öldürüldü!

İNGİLTERE bu cinayeti konuşuyor... Londra'da yaşayan 19 yaşındaki Celine Dookhran Müslüman bir sevgilisi olduğu için öldürüldü. Makyaj artistliği yapan Hint asıllı genç kadın kaçırıldıktan sonra tecavüze uğradı ve ardından öldürüldü. Dookhran'ın cesedi evin buzdolabında bulundu. katil zanlısı 33 yaşındaki Mujahid Arshid yakalandı. Çıkarıldığı mahkemede Celine Dookhran’ı Hintli birisi yerine Arap bir Müslüman sevgilisi var diye tecavüz edip öldürdüğünü itiraf etti.