Mültecilere yardım eden kaptan tutuklandı

16 gündür Akdeniz’de devam eden can pazarı dün sabaha doğru sonunda noktalandı. 12 Haziran’da Akdeniz’de kurtardığı 40 mülteci için liman arayan Sea Watch gemisinin kaptanı Carola Rackete (31) izinsiz olsa da İtalya’nın Lampedusa Limanı’na yanaştı. Mülteciler büyük bir sevinç yaşarken, kaptan, bir savaş gemisine karşı tehlikeli bir şekilde direniş gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı. Alman kaptan suçlu bulunursa 3-10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Alman yardım örgütünün gemisi 12 Haziran’da Libya’dan yola çıkan ve zorda olan 53 mülteciyi kurtarmıştı. Ancak hiçbir ülke liman izni vermemişti. Çarşamba günü Lampedusa’ya yanaşmaya çalışan gemi birkaç mil açıkta durdurulmuş, acil tedavi ihtiyacı duyan 13 mültecinin tahliyesine izin verilmişti. Cuma günü 5 AB üyesi mültecileri alma vaadinde bulunsa da İtalya giriş izni vermedi. 40 mülteci ve 22 mürettebatın bulunduğu gemideki şartlar giderek kötüleşirken Sea-Watch örgütünden sosyal medya hesabından “Yeter! Şu anda Sea-Watch 3 Lampedusa limanına giriyor. Acil durum ilan etmemizin üzerinden neredeyse 60 saat geçti. Hiç kimse kulak asmadı. Hiç kimse sorumluluk almadı. 40 kişiyi güvenliğe taşıma görevi yine bize düşüyor, Kaptanımız Carola Rackete ve mürettebatına düşüyor” açıklaması yapıldı.



Sahil güvenlik botu Sea Watch’un yolunu kesmeye çalıştı, ancak durduramadı.



ALKIŞ VE HAKARET



Kaptan Rockete gemiyi limana yanaştırmayı başarırken bir grubun tezahüratı, diğer bir grubun ise hakaretleriyle karşılandı. Rockete askeri gemi mürettabatının hayatını tehlikeye atma suçlamasıyla tutuklandı. Yardım gemilerine İtalyan limanlarını kapayan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Sea-Watch’u ‘korsan gemi’ diye niteleyerek “Kanun kaçağı kaptan gözaltında. Korsan gemi ele geçirildi. Yabancı sivil toplum kuruluşuna büyük para cezası. Tüm göçmenler diğer Avrupa ülkelerine dağıtılacak. Görev Tamamlandı” dedi. Sea Watch, izinsiz olarak İtalyan karasularına girdiği gerekçesiyle 50 bin euro’ya kadar idari para cezası ve gemiye el koyulması riskiyle karşı karşıya.



BİLGİ NOTU



Afrika kökenli göçün Avrupa’ya giriş noktalarından olan İtalya, diğer AB ülkelerinden beklediği desteği göremediği gerekçesiyle limanlarını yardım gemilerine kapatmıştı.

