Mülteci kampından starlığa! Hollywood, Iraklı güzeli konuşuyor

SURİYE'DE mülteci kampında dünyaya gelen 24 yaşındaki Iraklı Vivian Nouri, Hollywood'a adım attı.

MÜLTECİ KAMPINDA DÜNYAYA GELDİ

Körfez Savaşı'nın ardından 1991 yılında Irak'ın kuzeyinde bulunan evleri yıkılan Vivian Nouri, ailesinin Suriye'de sığındığı bir mülteci kampında 1993 yılında dünyaya geldi. Ailesi 1995'te Yeni Zelanda tarafından mülteci olarak kabul edilen Nouri, burada genç yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı.

MÜHENDİSLİĞİ BIRAKTI

Instagram sayfasında yer alan bilgiye göre Nouri, 15-16 yaşındayken dönemin Yeni Zelanda Başbakanı'nın da katıldığı bir etkinlikte şarkı söyleyerek dikkatleri üzerine çekti. Bu yıl şubat ayında öğrenim görmekte olduğu bilgisayar mühendisliği bölümünü yarıda bırakarak, müzik kariyeri için ABD'nin Los Angeles kentine giden Nouri, kısa sürede yapımcıların da dikkatini çekti.

SESLENDİRDİĞİ ŞARKI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Yapımcı Brian Kennedy'ye Youtube için çektiği video performanslarını gönderen genç kadın, böylece Paramount Stüdyoları'yla çalışma şansı yakaladı. Nouri'nin, Daddy's Home 2 (Babalar Savaşıyor 2) filmi için seslendirdiği şarkı, büyük beğeni topladı. 2016 yılında vizyona giren Babalar Savaşıyor'un devam filmi Babalar Savaşıyor 2'de, Mark Wahlberg, Will Ferrell ve Linda Cardellini başrolleri paylaşıyor.

Dünya Iraklı güzelin başarı hikayesini konuşuyor;