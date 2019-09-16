banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

'Muhtemel bir saldırıya hazırız'

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a ait petrol tesislerinin vurulmasına ilişkin, "faili bildiklerini" ve "muhtemel bir saldırıya hazır oldukları" mesajı verdi

DÜNYA 16.09.2019, 15:55 16.09.2019, 15:56
'Muhtemel bir saldırıya hazırız'
banner404

ABD Başkanı Donald Trump,  Saudi Aramco'ya ait tesislerin vurulmasına ilişkin  Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Trump, açıklamasında, "Suudi Arabistan petrol sahası saldırıya uğradı.  Faili bildiğimize inanmak için sebebimiz var, teyide bağlı olarak biz (hedefe)  kilitliyiz ve silahlarımız dolu. Fakat (Suudi Arabistan) Krallık'tan bu  saldırının müsebbibinin kim olduğunu duymayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Trump, Riyad'dan gelecek cevaba göre hangi koşullarda harekete  geçeceklerini belirleyeceklerini bildirdi.
"Yedek stoklar kullanılabilecek"
 
Başkan Trump ayrıca, söz konusu tesislere yapılan saldırının ardından  ABD'de petrol piyasasında herhangi bir dalgalanma olmaması için yedek stokların  "ihtiyaca göre" kullanımına onay verdiğini de aktardı. Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise  cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA)  saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.
 
Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir  taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı 10 drone ile  kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti. Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi  Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun  menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef  alıyor. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler  ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete  bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
 

#ABD Başkanı Donald Trump #Suudi Arabistan
Yorumlar (0)
31°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 16 Eylül 2019
İmsak 05:12
Güneş 06:33
Öğle 12:57
İkindi 16:28
Akşam 19:12
Yatsı 20:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 3 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Keçiörengücü 4 8
4. Hatayspor 3 7
5. Fatih Karagümrük 3 7
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. Bournemouth 5 7
9. West Ham 4 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Newcastle 5 4
18. Aston Villa 4 3
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0
banner440
banner545