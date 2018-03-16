Muhafazakar gençten "Beni neden öptün?" tepkisi!

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcının bu hareketi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

"SORSAYDI 'HAYIR' CEVABINI VERİRDİM" Neye uğradığını şaşıran yarışmacı, muhafazakar bir aileden geldiğini ve daha önce kimseyle öpüşmediğini belirterek, "İlk öpücüğümün özel olmasını istiyordum. Sorsaydı 'hayır' cevabını verirdim" açıklamasında bulundu.

'American Idol'de jüri üyesi olan şarkıcı Katy Perry , geçtiğimiz gün programda sahneye çıkan 19 yaşındaki yarışmacıyı izinsiz olarak dudağından öptü.

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