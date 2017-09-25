Mücevherleri öyle bir yerine saklamış ki…

SRİ Lanka'nın başkenti Colombo'daki havalimanından Hindistan'a gitmek isteyen 45 yaşındaki Sri Lankalı bir erkeğin yürüyüşünden şüphe yarattı. Adamı arayan gümrük memurları, makatında 904 gram altın ve mücevher buldu.

Son yıllarda benzer olaylar bölgede defalarca yaşanmıştı. Son olarak geçen hafta yine Hindistan'a gitmek isteyen Sri Lankalı bir kadın, makatında 314,5 gram altınla yakalanmıştı.

Dubai ve Singapur gibi altının daha ucuz olduğu yerlerde alışveriş yapan kaçakçılar, mallarını Hindistan'da yüksek kârla satmaya çalışıyor.