Motosikletiyle gömüldü

82 yaşında akciğer kanserinden yaşamını yitiren Billy Standley, onu son isteğini yerine getirdi ve, çok sevdiği 1967 model Harley Davidson motosikleti üzerinde gömüldü.Bunu yapabilmek için Standley mumyalandı ve cam bir tabut içinde gömüldü.
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