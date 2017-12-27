Moskova'da rehine krizi! Ölü ve yaralılar var

RUSSİA Today'de yer alan habere göre Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da bulunan bir şekerleme fabrikasında bir kişinin etrafa ateş açtığını açıkladı. Saldrıganın fabrikanın eski sahibiIlya Averyanov olduğu ortaya çıktı. Açılan ateş sonucu bir can kaybı yaşandı. 3 yaralının olduğu belirtildi. Ancak Averyanov'un elinde rehineler olduğu, polisin saldırgan ile pazarlık etmek için iletişime geçmeye çalıştığı bildirildi.
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