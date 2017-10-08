Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104137
ALTIN
148.420
DOLAR
3.6142
STERLİN
4.7131
EURO
4.2375
Kariyer isteği hamileliği geciktiriyor
Kariyer isteği hamileliği geciktiriyor
9 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
9 Ekim 2017 Alanya -...
Rahmi zarar gören kadın, kök hücre ile bebek sahibi olabilir
Rahmi zarar gören kadın, kök...
banner468

Moskova'da alışveriş merkezinde yangın

Sindika Alışveriş Merkezi"nde çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi. Alışveriş merkezinin park yerindeki bazı araçların yangın nedeniyle patladığı belirtildi

Moskova'da alışveriş merkezinde yangın

Sindika Alışveriş Merkezi"nde çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi. Alışveriş merkezinin park yerindeki bazı araçların yangın nedeniyle patladığı belirtildi

08 Ekim 2017 Pazar 19:58
Moskova'da alışveriş merkezinde yangın
banner404

RUSYA'NIN başkenti Moskova’da "Sindika Alışveriş Merkezi"nde yangın çıkması üzerine yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi.
 
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Moskova'daki Sindika Alışveriş Merkezi'nde henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangından 55 bin metrekarelik alanın etkilendiğini açıkladı.
 
Yangın nedeniyle alışveriş merkezi ve yakınlarındaki 3 bin kişinin tahliye edildiği vurgulanan açıklamada, alışveriş merkezinin park yerindeki bazı araçların yangın nedeniyle patladığı belirtildi.
 
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra iki helikopter de sevk edildi.
 
Yetkililer, yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MoskovaSindika Alışveriş Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Referandumun iptalini düşünmeyin'
'Referandumun iptalini düşünmeyin'
Irak yönetimi: Dün alınan kararlar bağlayıcı değil
Irak yönetimi: Dün alınan kararlar bağlayıcı değil
İsveçli gazetecinin başı denizde bulundu
İsveçli gazetecinin başı denizde bulundu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim