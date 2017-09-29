Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102984
ALTIN
146.962
DOLAR
3.5584
STERLİN
4.7417
EURO
4.2002
30 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
30 Eylül 2017 Alanya -...
Kalp hastalarına seks uyarısı
Kalp hastalarına seks uyarısı
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
banner468

Mona Lisa önünde nüdist gösteri

Paris’teki Louvre Müzesi’nde bulunan Mona Lisa tablosu önünde ilginç bir eylem yapıldı. 33 yaşındaki Deborah de Robertis, “Benim cinsel organım, benim telif hakkım” diye bağırarak Leonardo Da Vinci’nin meşhur tablosunun önünde soyundu

Mona Lisa önünde nüdist gösteri

Paris’teki Louvre Müzesi’nde bulunan Mona Lisa tablosu önünde ilginç bir eylem yapıldı. 33 yaşındaki Deborah de Robertis, “Benim cinsel organım, benim telif hakkım” diye bağırarak Leonardo Da Vinci’nin meşhur tablosunun önünde soyundu

29 Eylül 2017 Cuma 16:40
Mona Lisa önünde nüdist gösteri
banner404

PARİS'TEKİ Mona Lisa tablosunun önü, ilginç bir eyleme sahne oldu. 33 yaşındaki feminist sanatçı, cinsel organını göstererek “Benim cinsel organım, benim telif hakkım” diye bağırdı.

Deborah De Robertis

Deborah De Robertis

Onlarca müze ziyaretçisi şaşkın gözlerle gösteriyi izledi. Güvenlik görevlileri, Fransa ve Lüksemburg vatandaşı olan genç sanatçıyı gözaltına aldı. Bir güvenlik görevlisi, gözaltına almaya alışırken kadının kendisini ısırdığını söyledi. De Robertis, teşhircilik ve saldırı suçlamasıyla karşı karşıya.

De Robertis, daha önce de benzer eylemler yapmıştı. Paris'teki Orsay Müzesi'nde gerçekleştirdiği nü performansının ardından tutuklanmıştı. Robertis, Edouard Manet'nin ‘Olympia' isimli nü tablosunun önünde tablodaki pozu çıplak bir şekilde yansıtmak istemişti.

Nisan ayında yaptığı eylemden sonra, “Amacım cinsel organımı göstermek değil, Valie Export'un meşhur fotoğrafını taklit etmek. Kadınların sanat tarihindeki yerini sorgulatmaya çalışıyorum. Bu yüzden eylemlerimi müzelerde yapmam gerekiyor” diyerek amacını açıklamıştı.

‘Sonlandır' talebi

Yetkililer, sanatçının bu hareketleriyle alarma geçerken, Robertis, kamera ile ziyaretçilerin tepkilerini kaydetti. Sanatçı, performansını sonlandırmasına yönelik talepleri olumsuz yanıtlarken polis eşliğinde müzeden uzaklaştırıldı.

‘Mona Lisa’nın nü taslağı’ Fransa’da bulundu

Bu eylem, Fransız küratör Mathieu Deldicque'nin, Paris’teki Conde Müzesi’nde 1862’den beri sergilenen kara kalem taslağın Mona Lisa’ya ait olduğunu açıklamasıyla üst üste geldi.

mona_lisa


Fransız küratör Mathieu Deldicque, 150 yıldır sergilenmekte olan kara kalem resmin Leonardo da Vinci’nin ünlü Mona Lisa resminin taslağı olduğunu söylemişti.

Monna Vanna olarak bilinen resmin bugüne kadar Leonardo da Vinci’nin stüdyosunda çizildiği biliniyordu ancak resmi bizzat Da Vinci’nin yaptığı düşünülmemişti. Fakat uzmanlar, artık bu resmi da Vinci’nin Mona Lisa’nın taslağı olarak yaptığı görüşünde.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
mona lisa önünde nüdist gösteri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 17 ölü
Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 17 ölü
İspanya'da referandum krizi! Milyonlarca oy pusulasına el konuldu
İspanya'da referandum krizi! Milyonlarca oy pusulasına el konuldu
Avrupa’nın gözü İspanya’daki referandumda
Avrupa’nın gözü İspanya’daki referandumda

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim