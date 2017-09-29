mona lisa önünde nüdist gösteri

PARİS'TEKİ Mona Lisa tablosunun önü, ilginç bir eyleme sahne oldu. 33 yaşındaki feminist sanatçı, cinsel organını göstererek “Benim cinsel organım, benim telif hakkım” diye bağırdı.

Deborah De Robertis

Onlarca müze ziyaretçisi şaşkın gözlerle gösteriyi izledi. Güvenlik görevlileri, Fransa ve Lüksemburg vatandaşı olan genç sanatçıyı gözaltına aldı. Bir güvenlik görevlisi, gözaltına almaya alışırken kadının kendisini ısırdığını söyledi. De Robertis, teşhircilik ve saldırı suçlamasıyla karşı karşıya.

De Robertis, daha önce de benzer eylemler yapmıştı. Paris'teki Orsay Müzesi'nde gerçekleştirdiği nü performansının ardından tutuklanmıştı. Robertis, Edouard Manet'nin ‘Olympia' isimli nü tablosunun önünde tablodaki pozu çıplak bir şekilde yansıtmak istemişti.

Nisan ayında yaptığı eylemden sonra, “Amacım cinsel organımı göstermek değil, Valie Export'un meşhur fotoğrafını taklit etmek. Kadınların sanat tarihindeki yerini sorgulatmaya çalışıyorum. Bu yüzden eylemlerimi müzelerde yapmam gerekiyor” diyerek amacını açıklamıştı.

‘Sonlandır' talebi



Yetkililer, sanatçının bu hareketleriyle alarma geçerken, Robertis, kamera ile ziyaretçilerin tepkilerini kaydetti. Sanatçı, performansını sonlandırmasına yönelik talepleri olumsuz yanıtlarken polis eşliğinde müzeden uzaklaştırıldı.

‘Mona Lisa’nın nü taslağı’ Fransa’da bulundu

Bu eylem, Fransız küratör Mathieu Deldicque'nin, Paris’teki Conde Müzesi’nde 1862’den beri sergilenen kara kalem taslağın Mona Lisa’ya ait olduğunu açıklamasıyla üst üste geldi.



Fransız küratör Mathieu Deldicque, 150 yıldır sergilenmekte olan kara kalem resmin Leonardo da Vinci’nin ünlü Mona Lisa resminin taslağı olduğunu söylemişti.

Monna Vanna olarak bilinen resmin bugüne kadar Leonardo da Vinci’nin stüdyosunda çizildiği biliniyordu ancak resmi bizzat Da Vinci’nin yaptığı düşünülmemişti. Fakat uzmanlar, artık bu resmi da Vinci’nin Mona Lisa’nın taslağı olarak yaptığı görüşünde.