Mısır'dan Katar vatandaşlarına ‘gümrükte vize’ uygulamasına son

MISIR'IN son uygulamasından Mısır vatandaşlarının Katar uyruklu eşleri ile çocukları ve Mısır’da öğrenim gören Katar vatandaşları muaf tutulacaklar.Uygulamadan muaf tutulan kişilere üç aylık geçici turist vizesi verilecek ve bu süre içinde Mısır’da Pasaport makamlarına başvurarak ülke içindeki statülerini yasallaştırmaları istenecek.Karara göre diplomatik yada özel pasaporta sahip olan Katar vatandaşları da Mısır’a girişlerinde önceden vize almak zorunda olacaklar.Mısır Dışişleri bakanlığı sözcüsü Ahmed Ebu Zeid konu ile ilgili ‘‘İçinde bulunduğumuz durum itibariyle Katar’a ayrıcalıklar vermeye devam etmemiz mantıklı değil’’ diye konuştu.Katar Dışişleri Bakanlığı da Mısır’ın vize zorunluluğu uygulamasını Twitter hesabından doğrulayarak, uygulamanın 20 Temmuz Perşembe günü başlayacağını duyurdu.