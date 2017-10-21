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Mısır'da teröristlerle çatışma: 30 polis öldü

Mısır'ın Gize kentinde teröristlerle polis arasında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 30 polis öldü

Mısır'da teröristlerle çatışma: 30 polis öldü

Mısır'ın Gize kentinde teröristlerle polis arasında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 30 polis öldü

21 Ekim 2017 Cumartesi 07:50
Mısır'da teröristlerle çatışma: 30 polis öldü
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MISIR'IN Gize kentinde polis ile terörist grup arasında çıkan çatışmada 30 polis hayatını kaybetti.

TERÖRİST GRUPLA ÇATIŞMA ÇIKTI

Mısır'ın Gize kentinde güvenlik güçlerinin, terörist ihbarı almasının ardından bölgeye giden polis ekipleriyle ismi henüz açıklanmayan terörist grup arasında çatışma çıktı. 

REUTERS ÖLÜ SAYISINI 30 OLARAK GEÇTİ

Uluslararası yayın kuruluşu  Reuters, ölü sayısını 30 olarak abonelerine servis etti. Yerel kaynaklar ise  Reuters'ın geçtiği rakamı okuyucularıyla paylaştı.

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ReutersPolisMısır
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