Mısır'da seçim güvenliğini 200 bin polis sağlayacak

GÜVENLİK kaynaklarından alınan bilgilere göre, İçişleri Bakanı Magdi Abdulgaffar, oy verme işlemi süresince olağanüstü güvenlik önlemleri alınması ve ülke genelinde 11 bin güvenlik merkezi oluşturulması talimatı verdi.

Abdulgaffar'ın ayrıca şehir giriş çıkışları ve şehir içlerindeki kontrol noktaları ile trafik denetimlerinin artırılmasına karar verdiği kaydedildi.



Güvenlik önlemlerinin "seçim sandıkları ve seçimleri kontrol edecek yargı mensuplarının korunması, oy verme işlemi ve seçmenlerin güvenliği, bölge ve caddelerin asayişi" olmak üzere üç ayrı kategoride değerlendirildiği belirtildi.



Mısır dışında yaşayan seçmenler 16-18 Mart'ta 124 ülkede kurulan 139 sandıkta oylarını kullanmıştı. Mısır içindeki seçmeler ise 26-28 Mart'ta sandık başına gidecek.



Ülke içi ve dışında toplam 59 milyon 78 bin 138 kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenler Mısır içinde 13 bin 706 sandıkta oy kullanacak. 18 bin yargı mensubunun denetleyeceği seçimlerde, 110 bin memur görev yapacak.



Seçimleri 54 yerli ve 9 yabancı kuruluşun yanı sıra 680 yabancı gazeteci takip edecek. Seçmenler 27 vilayetin tamamında oy kullanabilecek.