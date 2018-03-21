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Mısır'da seçim güvenliğini 200 bin polis sağlayacak

Mısır'da haftaya yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi süresince güvenliğin 200 bin polis tarafından sağlanacağı ve İçişleri Bakanlığı'nın bütün izinleri iptal ettiği belirtildi

Mısır'da seçim güvenliğini 200 bin polis sağlayacak

Mısır'da haftaya yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi süresince güvenliğin 200 bin polis tarafından sağlanacağı ve İçişleri Bakanlığı'nın bütün izinleri iptal ettiği belirtildi

21 Mart 2018 Çarşamba 19:31
Mısır'da seçim güvenliğini 200 bin polis sağlayacak
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GÜVENLİK kaynaklarından alınan bilgilere göre, İçişleri Bakanı Magdi  Abdulgaffar, oy verme işlemi süresince olağanüstü güvenlik önlemleri alınması ve  ülke genelinde 11 bin güvenlik merkezi oluşturulması talimatı verdi.
Abdulgaffar'ın ayrıca şehir giriş çıkışları ve şehir içlerindeki  kontrol noktaları ile trafik denetimlerinin artırılmasına karar verdiği  kaydedildi.
 
Güvenlik önlemlerinin "seçim sandıkları ve seçimleri kontrol edecek  yargı mensuplarının korunması, oy verme işlemi ve seçmenlerin güvenliği, bölge ve  caddelerin asayişi" olmak üzere üç ayrı kategoride değerlendirildiği belirtildi.
 
Mısır dışında yaşayan seçmenler 16-18 Mart'ta 124 ülkede kurulan 139  sandıkta oylarını kullanmıştı. Mısır içindeki seçmeler ise 26-28 Mart'ta sandık  başına gidecek.
 
Ülke içi ve dışında toplam 59 milyon 78 bin 138 kayıtlı seçmen  bulunuyor. Seçmenler Mısır içinde 13 bin 706 sandıkta oy kullanacak. 18 bin yargı  mensubunun denetleyeceği seçimlerde, 110 bin memur görev yapacak.
 
Seçimleri 54 yerli ve 9 yabancı kuruluşun yanı sıra 680 yabancı  gazeteci takip edecek. Seçmenler 27 vilayetin tamamında oy kullanabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
MısırPolis
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