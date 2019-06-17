Mısır'da alarm durumu ilan edildi

Mısır İçişleri Bakanlığı, darbeyle görevinden uzaklaştırılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının ardından ülkede alarm durumu ilan etti. Mursi'nin avukatı yaptığı açıklamada naaşın nereye götürüldüğü bilmediklerini ifade etti

Mısır'da alarm durumu ilan edildi
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MISIR medyasında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanlığı,  planlamalarını kapsamlı bir şekilde gözden geçirmeye, ülke genelinde sabit ve  mobil binlerce güvenlik devriyesi konuşlandırmaya başladı.

Subay ve emniyet görevlilerinin izinlerini de iptal eden bakanlık,  kamu ve özel kuruluşlar ile kiliseler ve otellere yönelik güvenlik önlemlerini  artırdı.

Bakanlık ayrıca, yollarda sıkı emniyet tedbirlerinin alınması,  meydanlardaki güvenlik görevlilerinin artırılması ve "terörist" unsurlara karşı  önleyici operasyonların gerçekleştirilmesini kapsayan "C" planını devreye soktu.

MURSİ'NİN AVUKATI: NAAŞININ NEREYE GÖTÜRÜLDÜĞÜNÜ BİLMİYORUZ

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk  Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, Mursi'nin  naaşının nereye götürüldüğüne dair bilgilerinin olmadığını belirtti. 

Abdulmaksud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mursi, mahkeme  salonundan sedye ile taşındı, naaşının nereye götürüldüğünü bilmiyoruz." dedi.

Mursi'nin avukatı, ölüm sonrası prosedürleri takip ettiklerini dile  getirdi.

Mısır yönetimine yakın El-Yevm es-Sabi gazetesi ise Mursi'nin naaşının  gerekli işlemler için hastaneye sevk edildiğini aktardı.

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