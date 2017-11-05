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Mısır 3 ülkenin büyükelçisini çağırdı

Hukukçu Mutevelli'nin gözaltında tutulmasını kınayan Almanya, İtalya ve Hollanda'nın Kahire büyükelçileri, Mısır Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Mısır 3 ülkenin büyükelçisini çağırdı

Hukukçu Mutevelli'nin gözaltında tutulmasını kınayan Almanya, İtalya ve Hollanda'nın Kahire büyükelçileri, Mısır Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

05 Kasım 2017 Pazar 20:20
Mısır 3 ülkenin büyükelçisini çağırdı
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MISIR'DA Zorla Kaybedilenlerin Aileleri Birliği  Koordinatörü ve Avukat İbrahim Mutevelli'nin (53) gözaltında tutulmasını kınayan  Almanya, İtalya ve Hollanda'nın Kahire büyükelçilerinin, Mısır Dışişleri  Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi. 
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Almanya, İtalya ve  Hollanda'nın Kahire'deki büyükelçilerinin, Avrupa işlerinden sorumlu Dışişleri  Bakanı Yardımcısı İhab Nasr tarafından çağrıldığı belirtildi.
 
İngiltere ve Kanada'nin Kahire büyükelçilerin de daha sonra  çağrılacağı aktarılan açıklamada, hukukçu İbrahim Mutevelli'nin gözaltında  tutulmasıyla ilgili bu ülkelerden yapılan açıklamayı protesto etmek amacıyla  büyükelçilerin bakanlığa çağrıldığı ifade edildi.
 
Mısır'ın içişlerine müdahale niteliği taşıyan, söz konusu ülkelerin  Mutevelli'ye ilişkin açıklamalarının  kabul edilemez olduğu savunulan açıklamada,  "Bakanlığa çağrılan Almanya, İtalya ve Hollandalı büyükelçilere, Mısır  hapishanelerinde işkencelerin olduğuna dair yanlış bilgi içeren ortak açıklamanın  kabul edilemez olduğu iletildi." ifadelerine yer verildi.
 
Almanya'nın Kahire Büyükelçiliğinin sosyal paylaşım sitesi Twitter  hesabında, Kanada, İtalya, Almanya, Hollanda ve İngiltere tarafından  Mutevelli'nin gözaltında tutulmasına ilişkin yayımlanan ortak açıklamaya yer  verilmişti.
 
Mısır yönetiminden "anayasada geçen sivil toplum özgürlüğünü ve  işkenceye karşı korumayı garanti altına alması" talep edilen ortak açıklamada,  cezaevi koşullarına ilişkin de şeffaf olunması istenmişti.
 
Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı, 13 Eylül'de "yalan haberler yaymak  ve yasa dışı örgüt kurmak" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan İbrahim  Mutevelli'nin 15 gün gözaltında tutulmasına karar vermişti.
 
Mısır'da Zorla Kaybedilenlerin Aileleri Birliği Koordinatörlüğünü de  yürüten hukukçu Mutevelli, 10 Eylül'de İsviçre'nin Cenevre kentine gitmek  üzereyken gözaltına alınmıştı.
 
Mutevelli'nin, tutulduğu cezaevinde işkenceye maruz kaldığı iddiaları  gündeme gelmiş, Mısır yönetimi ise bunları yalanlamıştı.
 

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Son Güncelleme: 05.11.2017 21:39
Anahtar Kelimeler:
MısırBüyükelçisiHukukçu MutevelliMısır Dışişleri Bakanlığı
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