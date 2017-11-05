Mısır 3 ülkenin büyükelçisini çağırdı

MISIR'DA Zorla Kaybedilenlerin Aileleri Birliği Koordinatörü ve Avukat İbrahim Mutevelli'nin (53) gözaltında tutulmasını kınayan Almanya, İtalya ve Hollanda'nın Kahire büyükelçilerinin, Mısır Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Almanya, İtalya ve Hollanda'nın Kahire'deki büyükelçilerinin, Avrupa işlerinden sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı İhab Nasr tarafından çağrıldığı belirtildi.



İngiltere ve Kanada'nin Kahire büyükelçilerin de daha sonra çağrılacağı aktarılan açıklamada, hukukçu İbrahim Mutevelli'nin gözaltında tutulmasıyla ilgili bu ülkelerden yapılan açıklamayı protesto etmek amacıyla büyükelçilerin bakanlığa çağrıldığı ifade edildi.



Mısır'ın içişlerine müdahale niteliği taşıyan, söz konusu ülkelerin Mutevelli'ye ilişkin açıklamalarının kabul edilemez olduğu savunulan açıklamada, "Bakanlığa çağrılan Almanya, İtalya ve Hollandalı büyükelçilere, Mısır hapishanelerinde işkencelerin olduğuna dair yanlış bilgi içeren ortak açıklamanın kabul edilemez olduğu iletildi." ifadelerine yer verildi.



Almanya'nın Kahire Büyükelçiliğinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında, Kanada, İtalya, Almanya, Hollanda ve İngiltere tarafından Mutevelli'nin gözaltında tutulmasına ilişkin yayımlanan ortak açıklamaya yer verilmişti.



Mısır yönetiminden "anayasada geçen sivil toplum özgürlüğünü ve işkenceye karşı korumayı garanti altına alması" talep edilen ortak açıklamada, cezaevi koşullarına ilişkin de şeffaf olunması istenmişti.



Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı, 13 Eylül'de "yalan haberler yaymak ve yasa dışı örgüt kurmak" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan İbrahim Mutevelli'nin 15 gün gözaltında tutulmasına karar vermişti.



Mısır'da Zorla Kaybedilenlerin Aileleri Birliği Koordinatörlüğünü de yürüten hukukçu Mutevelli, 10 Eylül'de İsviçre'nin Cenevre kentine gitmek üzereyken gözaltına alınmıştı.



Mutevelli'nin, tutulduğu cezaevinde işkenceye maruz kaldığı iddiaları gündeme gelmiş, Mısır yönetimi ise bunları yalanlamıştı.

