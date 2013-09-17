Mirasını köpeğine bıraktı

NEW York Borsası'nın ilk kadın üyesi Muriel Faye Siebert'ın mirası açıklandı. Mirasın bir bölümü Siebert'ın köpeğine kaldı.



Manhattan finans dünyasındaki ilk kadın olan Siebert, Ağustos ayında 84 yaşındayken kanserle mücadelesini kaybetti.Hayatı boyunca hiç evlenmeyen ve çocuğu da olmayan Siebert, Chihuahua cinsi köpeği Monster Girl isimli köpeğini 100 bin dolarla birlikte yakın arkadaşı Lynda Fox-Frazer'ın vesayetine bıraktı.



Siebert'ın vasiyetinde, "Köpeğimin gün boyunca uzun süreler yalnız bırakılmasını istemiyorum" yazdığı öğrenildi. Siebert ayrıca binlerce doları da hayvanların korunması ve bakımı için çalışan kuruluşlara bıraktı. Bunlardan bir tanesi Monster Girl'ün düzenli olarak bakımının yapıldığı veteriner kliniği.

48 MİLYON DOLARI DA VAKFA BAĞIŞLADI

Finans devinin mirasından 1,5 milyon dolar da bir huzurevinde yaşayan kız kardeşi Elaine Siebert'a gitti. Siebert, geri kalan 48 milyon doları da kendi adına açtığı kâr amacı gütmeyen Muriel F. Siebert Vakfı'na bağışladı. Vakıf mali okur-yazarlık ve "hayvanların insani bir biçimde desteklenmesi" alanlarında çalışıyor.



Hürriyet

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