Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Mirasını köpeğine bıraktı

Borsanın ilk kadın üyesi mirasını köpeğine bıraktı

Mirasını köpeğine bıraktı

Borsanın ilk kadın üyesi mirasını köpeğine bıraktı

17 Eylül 2013 Salı 16:26
Mirasını köpeğine bıraktı
banner404
NEW York Borsası'nın ilk kadın üyesi Muriel Faye Siebert'ın mirası açıklandı. Mirasın bir bölümü Siebert'ın köpeğine kaldı.

Manhattan finans dünyasındaki ilk kadın olan Siebert, Ağustos ayında 84 yaşındayken kanserle mücadelesini kaybetti.Hayatı boyunca hiç evlenmeyen ve çocuğu da olmayan Siebert, Chihuahua cinsi köpeği Monster Girl isimli köpeğini 100 bin dolarla birlikte yakın arkadaşı Lynda Fox-Frazer'ın vesayetine bıraktı.

Siebert'ın vasiyetinde, "Köpeğimin gün boyunca uzun süreler yalnız bırakılmasını istemiyorum" yazdığı öğrenildi. Siebert ayrıca binlerce doları da hayvanların korunması ve bakımı için çalışan kuruluşlara bıraktı. Bunlardan bir tanesi Monster Girl'ün düzenli olarak bakımının yapıldığı veteriner kliniği.
48 MİLYON DOLARI DA VAKFA BAĞIŞLADI
Finans devinin mirasından 1,5 milyon dolar da bir huzurevinde yaşayan kız kardeşi Elaine Siebert'a gitti. Siebert, geri kalan 48 milyon doları da kendi adına açtığı kâr amacı gütmeyen Muriel F. Siebert Vakfı'na bağışladı. Vakıf mali okur-yazarlık ve "hayvanların insani bir biçimde desteklenmesi" alanlarında çalışıyor.

Hürriyet

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 17.09.2013 16:31
Anahtar Kelimeler:
NEW YORK BORSASIFAYE SİEBERTMirasKöpek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim