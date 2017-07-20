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Mini etek giydiği için tutuklanan kadın serbest bırakıldı

Suudi Arabistan'da mini eteği ve göbeği açık t-shirtüyle sokakta yürüdüğü videosu sosyal medyada paylaşılan ve Riyad polisi tarafından tutuklanan kadın, serbest bırakıldı

Mini etek giydiği için tutuklanan kadın serbest bırakıldı

Suudi Arabistan'da mini eteği ve göbeği açık t-shirtüyle sokakta yürüdüğü videosu sosyal medyada paylaşılan ve Riyad polisi tarafından tutuklanan kadın, serbest bırakıldı

20 Temmuz 2017 Perşembe 12:57
Mini etek giydiği için tutuklanan kadın serbest bırakıldı
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SUUDİ Arabistan'ın Enformasyon Bakanlığı, kadının herhangi bir ceza almadığını ve başsavcılığın dosyayı kapadığını açıkladı.
Videoda "Kulud" adlı manken kadının, Najd bölgesindeki Şakra kenti yakınlarındaki tarihi Uşaykır köyünde, boş bir sokakta dolaştığı görülüyordu.
Najd, Suudi Arabistan'ın en muhafazakar bölgelerinden biri olarak biliniyor. Vahabilik anlayışının kurucusu Muhammed bin Abdülvehhâb da 18. yüzyılda burada doğmuştu.
Suudi Arabistan Devlet Televizyonu Al Ekhbariya, Riyad polisi tarafından gözaltına alınan kadının "müstehcen kıyafet" giymek suçuyla tutuklandığını duyurmuştu.
Sorgusu sırasında saçlarını örtmeden, eteğiyle dolaştığını kabul ettiği bildirilen kadın, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Bakanlık yetkilileri, kadının videonun sosyal medyada paylaşıldığından haberi olmadığını söyledi.
Sosyal medyada tutuklanması istenmişti
Sosyal medyada bazı kullanıcılar "Model Kulud yargılanmalı" etiketiyle öfkelerini dile getirmiş, kadının tutuklanmasını istemişti.
Bu kullanıcılardan bazıları, videoyu kadının açıkta kalan bacaklarını ve karnını bulanıklaştırarak ya da boyayarak paylaşmıştı.
Suudi Arabistan'da kadınlara yönelik oldukça sıkı kıyafet kuralları bulunuyor. Kadınların başörtüsüz gezmeleri ve araba kullanmalarının yasak olduğu ülkede, kadınların akraba olmadıkları erkeklerle sokağa çıkmalarına da izin verilmiyor.
Sosyal medyada görüntüler büyük tartışma yaratırken, bazıları kadının 'abaya' giyerek örtünmenin zorunlu olduğu ülkedeki kıyafet kısıtlamalarına ilişkin yasaları ihlal ettiğini söyledi.
Bazıları ise kadını 'cesaretinden' dolayı tebrik etti.
'Din polisleri geri dönmeli'
İlk olarak Snapchat uygulamasından paylaşılan video, kısa sürede Twitter'da ve diğer sosyal mecralarda da yayılmıştı.
Bazı kullanıcılar kadının cezalandırılması gerektiğini, bazıları da ne isterse onu giyebileceğini savundu.
Ülkedeki bazı yorumcular, bölgeye "din polislerinin geri getirilmesine gerek duyulduğunu" söyledi.
Geçen yıl başkent Riyad'da popüler bir kafenin önünde çekilmiş başörtüsüz fotoğrafını Twitter'da paylaşan bir kadın tutuklanmıştı.
'Video bilgim dışında paylaşıldı'
İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, videoda yer alan kadın polise, görüntülerin kendi bilgisi dışında paylaşıldığını söyledi.
Suudi haber ajansları, kadının ifadesinde bir erkek akrabasının o sırada kendisine eşlik ettiğini söylediğini bildirdi.
Guardian'a konuşan İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) Orta Doğu araştırmacısı Rothna Begum, kadının gözaltına alınması ya da tutuklanmasının "ifade özgürlüğünü ihlal edeceğini" söylemişti.
Gazetenin haberine göre, Suudi Arabistan'da iş yerlerinde kıyafet kısıtlamalara uymayan kadınlara yaklaşık 267 dolar para cezası verilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanMini EtekliVideo
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