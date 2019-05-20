Milyarder CEO, öğrencilerin kredi borcunu silecek!

ROBERT F. Smith, Morehouse College'den 400 mezun öğrencinin borcunu kapatacağı sözünü verdi. "Tüm öğrencilerin kredi borcunu ödemek için bağışta bulunacağız" diyen CEO'nun müjdesi, öğrenciler tarafından büyük sevinçle karşılandı.

ÖĞRENCİLER AYAKTA ALKIŞLADI

Robert F. Smith'ın "Tüm öğrencilerin kredi borcunu ödemek için bağışta bulunacağız" sözlerini duyan öğrenciler, büyük sevinç yaşadı. Güzel haberi duyan öğrenciler, Robert F. Smith'i ayakta alkışladı.

MİLYON DOLARLARA MAL OLACAK

Robert F. Smith'in Morehouse College'in 2019 mezunlarının borcunu ödemek için büyük bir bütçe ayırması gerekecek. Yardımsever CEO, 400 öğrencinin borcunu ödemek için 40 milyon dolar ödeme yapacak.