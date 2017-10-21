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Milyarder aday seçimi önde götürüyor

Çek milyarder iş adamı Andrej Babiş'in partisi ANO, Çek parlamentosu seçimlerini yüzde 31.32'lik oranla önde götürüyor. Babiş'in zafer yürüyüşü ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan oluşuna benzetiliyor

Milyarder aday seçimi önde götürüyor

Çek milyarder iş adamı Andrej Babiş'in partisi ANO, Çek parlamentosu seçimlerini yüzde 31.32'lik oranla önde götürüyor. Babiş'in zafer yürüyüşü ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan oluşuna benzetiliyor

21 Ekim 2017 Cumartesi 17:47
Milyarder aday seçimi önde götürüyor
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TAHMİNLERE göre, parlamentoda yüzde 5 barajını aşarak sekiz partinin koltuk hakkı kazanacak. 

Seçim merkezlerinin yüzde 51.8'inden alınan sonuçlara göre, ANO, yüzde 31.32 ile öne geçti.

Anketlere göre ANO’nun yüzde 27, Sosyal Demokrat Parti’nin (CSSD) yüzde 16, Çek ve Moravya Komünist Partisi’nin (KSCM) yüzde 12, Sivil Demokrat Parti’nin ise (ODS) yüzde 10 oy alması bekleniyordu.


 

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Anahtar Kelimeler:
Çek CumhuriyetiTrump
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