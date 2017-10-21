Milyarder aday seçimi önde götürüyor

Anketlere göre ANO’nun yüzde 27, Sosyal Demokrat Parti’nin (CSSD) yüzde 16, Çek ve Moravya Komünist Partisi’nin (KSCM) yüzde 12, Sivil Demokrat Parti’nin ise (ODS) yüzde 10 oy alması bekleniyordu.

Seçim merkezlerinin yüzde 51.8'inden alınan sonuçlara göre, ANO, yüzde 31.32 ile öne geçti.

TAHMİNLERE göre, parlamentoda yüzde 5 barajını aşarak sekiz partinin koltuk hakkı kazanacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.