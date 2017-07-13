Milli Savunma Bakanı Işık, Muhammed bin Salman ile görüştü

SUUDİ Arabistan devlet haber ajansı SPA'da yer alan haber, dün Katar'daki Türk üssüne yeni birliğin ulaşmasını izliyor.Ankara, Suudi Arabistan başta olmak üzere dört Arap ülkesi ile Katar arasındaki krizde Katar'ı destekliyor. Dört Arap ülkesi Katar'ı terörizmi desteklemekle suçlarken, Katar suçlamaları reddediyor.SPA görüşme talebinin Savunma Bakanı Işık'tan geldiğini ve görüşmede "savunma başta olmak üzere ikili ilişkilerin" ele alındığını belirtti.
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