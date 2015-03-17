Mikrofonu açık unutup cinayetlerini anlattı

Kendi kendine mırıldanan 71 yaşındaki Durst, “Şimdi yakalandın. Neler yaptım ben? Tabii ki hepsini öldürdüm” diye konuştu. ABD'li zengin, bunun ardından gözaltına alındı.

Durst, New Orleans'ta tutuklandı

Durst’ün kastettiği kişilerin ise eşi Kathleen ve bir mafya üyesinin kızı olan Susan Berman olduğu sanılıyor. Kathleen 1982 yılında ortadan kaybolmuştu. Durst şüpheli görülse de eşini öldürdüğüne dair bir kanıt bulunamamıştı. Durst’ün arkadaşı olan Susan Berman ise 2000 yılında evinde başından silahla vurulmuş olarak bulunmuştu. Berman, Durst’ün eşi Kathleen’in kaybolmasıyla ilgili polis tarafından sorgulanmadan kısa süre önce öldürülmüştü.

Berman ve Durst

Durst, 2001 yılında komşusu Morris Black’i öldürmüştü. Mahkeme, Durst’ün meşru müdafaa hakkını kullandığı sonucuna vararak Amerikalı emlak zenginini serbest bırakmıştı. Los Angeles polisi, Durst’ü, New Orleans’taki bir otelde gözaltına aldı. Gözaltının Susan Berman cinayetiyle ilgili olduğu açıklandı.

Durst, 2001'de böyle tutuklanmıştı