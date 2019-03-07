Mezarlıktan gelen sesin sırrı, mezar kazılınca ortaya çıktı

Görevlinin "Ses geliyor" diye ihbarda bulunduğu mezarı kazan ekipler, gömülen kişinin yaşadığını fark etti.

Mezarlıktan gelen sesin sırrı, mezar kazılınca ortaya çıktı
banner404

PERU'DA bir mezarlık görevlisi, mezarlardan birinden ses geldiğini duyunca durumu polise bildirdi.
MEZAR KAZILINCA GÖMÜLEN KİŞİNİN YAŞADIĞI FARK EDİLDİ
Olay yerine gelen polis ekipleri, görevlinin ses geldiğini öne sürdüğü mezarı kazmaya başladı. Ekipler, mezarın içindeki kişinin yaşadığını fark edince daha büyük bir delik açtı. Uzun uğraşlar sonucu mezardan çıkartılan adamın bitkin olduğu gözlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis, mezardan çıkarılan adamı ifade için emniyete götürdü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Erdoğan’dan Akşener’e suç duyurusu
Erdoğan’dan Akşener’e suç duyurusu
  1. SONDAKİKA

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472