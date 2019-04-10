Mezardan çıkardığı babasıyla çıplak poz verdi; Sanat için!

33 yaşındaki Çinli adam, sanat uğruna babasının mezarını kazıp, babasının kalıntılarıyla çıplak pozlar verdiği için tartışmalara yol açtı.

Mezardan çıkardığı babasıyla çıplak poz verdi; Sanat için!
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PEKİNLİ sanatçı Siyuan Zhuji, babasını üç yaşındayken karaciğer kanserinden kaybetti.

Seneler sonra en büyük hayali olduğu için babasının kalıntılarıyla çıplak fotoğraf çekimi yapmaya karar verdi. Siyuan'ın annesi Lin Shan, fotoğraf çekimi için mezarlığın bekçisinden izin aldı. 

MEZARLIK GÖREVLİLERİNİ İKNA ETTİLER

Çin'de, aile üyelerinin kalıntılarının ve mezarlarının tedavisini çevreleyen birçok batıl inanç ve kural var. Birinin kalıntılarını kazmak veya ölüleri rahatsız etmek, çok saygısız olduğu düşünülmekte ve kötü karması getirdiğine inanılmakta. Ama mezarlık görevlisi ailenin bu isteğine karşı koyamadı. Siyuan'ın babasının kemikleriyle fotoğraf çekimi için yardım etti.

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Siyuan, çektiği bu kareleri sanat web sitesi Artand ve Çin mikroblog sitesi Weibo'da, yayınladı.

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Fotoğraflar, çoğu site ziyaretçileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından 'saygısızca' olarak nitelendirildi ve kınandı.

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Bu fotoğrafların yer aldığı sayfa yaklaşık 28 milyon kez tıklandı.

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Weibo'daki hesabı, fotoğraflar viral hale geldikten ve sitedeki net kullanıcıları tarafında eleştiriler şöyleydi: "Resmen şöhret uğruna babanın mezarını kazıyorsun!"

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Şöhret amacıyla bunu yapmıyorsanız, görüntüleri neden yayınlıyorsunuz?

Babanı sözde sanat için, dindarlığın tüm kurallarına ve geleneklerine aykırı bir araç gibi kullanıyorsun. 

Siyuan ise bu eleştirilere kulaklarını tıkayıp hissettiklerini şöyle aktardı: Harika bir duyguydu. Babamı dolaptan çıkarmış gibi hissettim. Onunla yan yana uzanmak beni inanılmaz mutlu etti. Fotoğraflarda çıplak olmam benim için gerekliydi, çünkü dünyaya çıplak geldik ve çıplak gidiyoruz. Dünyaya gerçek sanat göstermekten korkmamalıyız.

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