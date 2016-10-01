Meydan okudu! Savaş çıkaracak sözler

ÇİN Komünist Partisi resmi yayın organı ‘Halkın Günlüğü’ gazetesi yayınladığı makalede ABD ve Güney Kore’nin Kuzey Kore sınırında füze savunma sistemi yerleştirme kararına, ‘‘Eğer ABD ve Güney Kore Çin’in de içinde bulunduğu bölge ülkelerinin stratejik güvenliklerini tehdit ederse, bu durumda bunun bedelini öderler ve buna denk gelen karşı önlemlerle karşı karşıya kalırlar’’ diye tepki gösterdi.

Makalede bu önlemlerin içeriği konusunda ayrıntı verilmezken, yazı dış politika konularında Çin’in görüşlerini ifade ettiğinde kullanılan ‘‘Çin’in Sesi’’ anlamına gelen ”Zhong Sheng” imzası ile yayınlandı.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin füze ve nükleer silah denemeleri yapmaya devam etmesinin ardından ülkeye gelişmiş füze savunma sistemi yerleştirme kararı almıştı.

ABD ve Güney Kore ise Güney Kore’ye yerleştirilecek savunma sisteminin Çin ya da bölgedeki bir başka ülkenin güvenliğini tehdit etmediğini iddia ediyor.



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