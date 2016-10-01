Meydan okudu! Savaş çıkaracak sözler

Makalede bu önlemlerin içeriği konusunda ayrıntı verilmezken, yazı dış politika konularında Çin’in görüşlerini ifade ettiğinde kullanılan ‘‘Çin’in Sesi’’ anlamına gelen ”Zhong Sheng” imzası ile yayınlandı.
ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin füze ve nükleer silah denemeleri yapmaya devam etmesinin ardından ülkeye gelişmiş füze savunma sistemi yerleştirme kararı almıştı.
ABD ve Güney Kore ise Güney Kore’ye yerleştirilecek savunma sisteminin Çin ya da bölgedeki bir başka ülkenin güvenliğini tehdit etmediğini iddia ediyor.
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