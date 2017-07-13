Metro barbarlarını yakınları ihbar etti

BERLİN polisi, Gesundbrunnen ve Alexanderplatz metro istasyonunda yolculara saldıran üç kişinin fotoğraflarını birkaç gün önce yayımlamış ve halktan yardım istemişti. Polis, saldırganları tanıyanların en yakın karakola gidip ihbarda bulunmalarını istemişti. Berlin Emniyeti’nin bu girişimi sonuç verdi. Görüntülerdeki üç saldırgandan biri yakalandı. Berlin’in en büyük ve en kalabalık istasyonlarından Alexanderplatz metrosunda 38 yaşındaki kadın yolcuya arkadan saldırıp merdivenlerden yuvarlanmasına yol açan bu kişinin, Rus kökenli 39 yaşındaki İgor B. olduğu açıklandı. Akli dengesinin bozuk olduğu bildirilen saldırganın belli bir adresinin olmadığı ve yakınlarının ihbarı sonucu yakalandığı açıklandı. İgor B.’nin sırtından tekmelediği kadın merdivenlerden yuvarlanmış, şans eseri ciddi bir yara almamıştı.Berlin polisinin görüntülerin verdiği diğer iki kişi ise Wedding semtindeki Gesundbrunnen metro istasyonunda üç yolcuya saldırmıştı. Metro yolcularına tekme ve yumrukla saldıran bu iki kişi henüz yakalanamadı.

Gesundbrunnen istasyonunda yolculara saldıran bu iki kişi aranıyor.