'Messi'yim" dedi, 23 kadını kandırıp birlikte oldu!

İran'da Barcelonalı ünlü futbolcu Messi'ye benzeyen ve 'İranlı Messi' olarak anılan Rıza Paratesh, kendisini Messi olarak tanıtıp ilişkiye girdiği 23 kadın tarafından şikayet edildi.

'Messi'yim" dedi, 23 kadını kandırıp birlikte oldu!
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İRAN'da Barcelonalı ünlü futbolcu Messi'ye benzeyen ve 'İranlı Messi' olarak anılan Rıza Paratesh, kendisini gerçek Messi olarak tanıtıp, ilişkiye girdiği iddiasıyla 23 kadın tarafından şikayet edildi. ?Insolite TV'nin haberine göre, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye benzerliği ile tanınan İranlı Rıza Paratesh,, iddiaya göre, 'Ben Messi'yim' diyerek 23 kadınla ilişkiye girdi. Kadınlar gerçek Messi olmadıklarını öğrendikleri Paratesh'ten şikayetçi oldu. Sahte Messi'ye dava açıldığı belirtildi. 

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