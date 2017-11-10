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Meslektaşını topuklu ayakkabıyla kör eden kadının cezası belli oldu

Singapur'da eski gece kulübü çalışanı kadın, husumetli olduğu meslektaşını topuklu ayakkabıyla darp edip kör kalmasına neden oldu. Saldırgan kadın, 16 ay hapse mahkum edildi

Meslektaşını topuklu ayakkabıyla kör eden kadının cezası belli oldu

Singapur'da eski gece kulübü çalışanı kadın, husumetli olduğu meslektaşını topuklu ayakkabıyla darp edip kör kalmasına neden oldu. Saldırgan kadın, 16 ay hapse mahkum edildi

10 Kasım 2017 Cuma 14:53
Meslektaşını topuklu ayakkabıyla kör eden kadının cezası belli oldu
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SİNGAPUR'DA eski gece kulübü çalışanı kadın, tartıştığı meslektaşını ince topuklu ayakkabısıyla kör ettiği gerekçesiyle 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.

YERE DÜŞEN KADINA TOPUKLU AYAKKABIYLA DEFALARCA VURDU

The Strait  Times'ın haberine göre, üç çocuk annesi 28 yaşındaki Siti Zahara Afifi Abdülkerim, 2015 yılında  Singapur'da çalıştığı gece kulübünde aralarında husumet bulunan Nur Lena Rahmat (31) ile tartıştı.

Haberde, tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Abdülkerim, yere düşen Rahmat'a 14,5 santimetre uzunluğunda topuklu ayakkabısıyla defalarca vurdu.


''GÖREMİYORUM'' DİYE ÇIĞLIK ATTI

Rahmat'ın "Göremiyorum" diye çığlık atması üzerine kadına saldırmaya son veren Abdülkerim'e, yargılandığı mahkeme tarafından 16 ay hapis ve yaklaşık 6 bin dolar para cezası verildi.

SOL GÖZÜNE PROTEZ TAKILDI

Olaydan sonra tedavi gören Rahmat'ın görme yetisini kaybeden sol gözünün yerine protez takıldığı kaydedildi.

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TimesSingapur3. Sayfa
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