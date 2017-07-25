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Mescid-i Aksa ile ilgili flaş gelişme! İsrail'den 'U dönüşü'

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu elektronik arama dedektörlerini kaldırdığı bildirildi

Mescid-i Aksa ile ilgili flaş gelişme! İsrail'den 'U dönüşü'

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu elektronik arama dedektörlerini kaldırdığı bildirildi

25 Temmuz 2017 Salı 07:11
Mescid-i Aksa ile ilgili flaş gelişme! İsrail'den 'U dönüşü'
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ESKİ Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Naci Bekirat, sosyal medya hesabından  yaptığı açıklamada, İsrail polisinin arama dedektörlerini kaldırmaya başladığını  ancak kameraları bıraktığını belirtti. Bekirat, kameraların bırakılmasının  taleplerini karşılamadığını bunu kabul etmeyeceklerini kaydetti.

İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ AÇIKLAMA YAPTI

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin gece geç saatlere kadar süren  toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik Kabinesi tüm güvenlik  birimlerinin tavsiye ettiği üzere metal arama dedektörlerini kaldırarak, bunun  yerine ileri teknolojiyi kullanarak başka önlemler almaya karar verdi. Bu şekilde  (etrafı surlarla çevrili Kudüs'ün) Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa'da ibadet  edenlerin güvenliği sağlanacak." ifadelerine yer verildi.Söz konusu ileri teknoloji önlemlerin hayata geçirilene kadar "çok  sayıda polisin şehre konuşlandırılacağı ve Aksa'ya yapılan ziyaretlerin  güvenliğini sağlamak için zaruri adımların atılacağı" belirtilen açıklamada,   yeni teknolojik önlemlerin bugünden itibaren 6 ay içinde tamamlanabilmesi için  hükümetin 100 milyon Şekel (yaklaşık 28 milyon dolar) ayırdığı bildirdi.Aksa'nın kapılarına kamyonlarla gelen belediye çalışanları söktükleri  dedektörleri götürdü.İsrail'in Haaretz gazetesine konuşan güvenlik kabinesi üyelerinden  ismini açıklamayan bir yetkili, "İsrail'in Mescid-i Aksa'daki statükoyu korumaya  niyetli olduğunu" vurguladı.Öte yandan İsrail polisi, Kudüs'ün Aslanlı (Esbat) kapısında toplanan  Filistinli gençlere gözyaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.  Filistinli gençlerle polis arasında yaşanan çatışmalar şehrin çevresinde sürüyor.İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda  bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail  polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Olayın ardından  Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını  pazar günü açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler  vasıtasıyla Aksa Vakfınca kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak  istiyor. Filistin halkı, metal dedektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil Aksa  üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor.İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfına  danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabulü halinde bunu daha ileri adımların  takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal  olarak bölünüp Yahudilere tahsisinden ve ellerinden alınmasından endişe  ediyordu.

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Anahtar Kelimeler:
IsrailDedektörMescid-i Aksa
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