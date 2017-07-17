Merkel'den ilginç AB açıklaması

ALMANYA'NIN kuzeyindeki Stralsund şehrinde konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere’nin Brexit müzakereleriyle yoğun bir şekilde ilgileneceklerini belirterek, “Büyük Britanya ile birlikte iyi ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz. Ancak sadece Brexit müzakerelerine konsantre olamayız ” dedi. Merkel, Brexit’in AB için “sadece tek bir şey” olduğunu ifade ederek, 27 AB ülkesinin kendi gelecekleriyle ilgilenmeleri gerektiğini söyledi.
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