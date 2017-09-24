Merkel: 'Hedefimize ulaştık'

MERKEL, yüzde 33’ten daha iyi sonuçlar almayı umduklarını ancak sağ-popülist AfD’nin meclise girmesi sonrası kendilerine büyük bir görev düştüğünü belirtti. Hristiyan Birlik partileri (CCU/CSU) bu 1940 yılından bu yana seçimlerde tarihinin en kötü ikinci sonucunu elde etti.

Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) oy oranı yüzde 20,2 oldu, parti tarihinin en kötü sonucunu aldı. Ağır oy kaybına uğrayan Sosyal Demokratlar koalisyondan çekiliyor.

Seçimlerde ağır oy kaybına uğrayan Sosyal Demokrat Parti’nin genel başkanı ve başbakan adayı Martin Schulz seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı açıklamada yenilgiyi kabul etti. Schulz, “Alman sosyal demokrasi tarihi açısından ağır ve acı bir gün olduğunu” söyledi.