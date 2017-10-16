Merkel'den Türkiye açıklaması: Anlaşma şart!

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, Avusturya'da seçimleri kazanan Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz ile göç politikaları konusunda büyük görüş ayrılıklarına sahip olmadığına inanığını belirtti.
Başbakan Merkel, Berlin’de Aşağı Saksonya Eyaleti’nde düzenlenen Eyalet Meclisi seçimlerini parti yönetimiyle değerlendirdikten sonra Aşağı Saksonya Hristiyan Demok Birlik Partisi (CDU) Eyalet Teşkilatı Başkanı Bernd Althusmann ile ortak basın toplantısı düzenledi. Merkel toplantıda Avusturya’da yapılan seçimlere ilişkin açıklamalarda da bulundu.
TÜRKİYE'YLE BİR ANLAŞMA ZORUNLU
Bir gazetecinin, gelecekte Kurz ile göç politikaları konusunda anlaşıp anlaşamayacağı şeklinde bir soruya karşılık Merkel, bu konularda Kurz ile daha önce de yoğun şekilde konuştuğunu belirterek, "İnsanların ülkelerinden kaçmalarına ilişkin nedenlerinin ortadan kaldırılabilmesi için mücadele edilmesi, Türkiye ile bir anlaşma yapılması zorunluluğu, tüm bu konuların tartışmalı olmadığına inanıyorum." diye konuştu.
Kurz'un Avusturya'da Başbakan olması durumunda bu konuları daha da derinlemesine konuşacaklarını vurgulayan Merkel, "Bu konuda dramatik şekilde endişeli değilim." ifadesini kullandı.
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