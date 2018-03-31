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Menbiç'te öldürülmüştü! İngiltere kim olduğunu açıkladı

İngiltere Savunma Bakanlığı, Suriye’de ölen İngiliz askerinin Çavuş Matt Tonroe olduğunu açıkladı

Menbiç'te öldürülmüştü! İngiltere kim olduğunu açıkladı

İngiltere Savunma Bakanlığı, Suriye’de ölen İngiliz askerinin Çavuş Matt Tonroe olduğunu açıkladı

31 Mart 2018 Cumartesi 20:01
Menbiç'te öldürülmüştü! İngiltere kim olduğunu açıkladı
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BAKANLIKTAN yapılan açıklamada, önceki gün Suriye’de düzenlenen  saldırıda ölen askerin, Paraşüt Alayı 3. Taburda görev yapan 33 yaşındaki Çavuş  Matt Tonroe olduğu belirtildi.

Tonroe’nun “Ortadoğu’daki görevi” sırasında öldüğü ifade edilen  açıklamada, olayın gerçekleştiği mevkiyle ilgili ayrıntıya yer verilmedi.

Tonroe'nun bağlı olduğu birlik, yurt dışı operasyonlarında üstlendiği  rolle tanınıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlerde de ölen askerin İngiliz Özel  Kuvvetlerinin üyesi olduğu ve saldırının Menbiç'te düzenlendiği belirtilmişti.


İngiliz basını, ABD savunma kaynaklarına dayandırarak saldırıda bir  ABD Özel Kuvvetler askerinin de öldüğünü yazmıştı.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre de saldırı Menbiç  yakınlarında düzenlendi.

Birleşik Görev Gücü'nden yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki DEAŞ  karşıtı koalisyona ait bir konvoya 29 Mart'ta Suriye'de el yapımı patlayıcıyla  düzenlenen saldırıda 2 askerin öldüğü, 5 askerin yaralandığı bildirilmişti.

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İngiltereİngiltere Savunma BakanlığıSuriyeİngiliz Askerinin Çavuş Matt Tonroe
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