Menbiç'te öldürülmüştü! İngiltere kim olduğunu açıkladı

Birleşik Görev Gücü'nden yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona ait bir konvoya 29 Mart'ta Suriye'de el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 askerin öldüğü, 5 askerin yaralandığı bildirilmişti.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre de saldırı Menbiç yakınlarında düzenlendi.

İngiliz basını, ABD savunma kaynaklarına dayandırarak saldırıda bir ABD Özel Kuvvetler askerinin de öldüğünü yazmıştı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde de ölen askerin İngiliz Özel Kuvvetlerinin üyesi olduğu ve saldırının Menbiç'te düzenlendiği belirtilmişti.

BAKANLIKTAN yapılan açıklamada, önceki gün Suriye ’de düzenlenen saldırıda ölen askerin, Paraşüt Alayı 3. Taburda görev yapan 33 yaşındaki Çavuş Matt Tonroe olduğu belirtildi.

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