Memleketinde motor kazasında can verdi

ALMANYA ’DAN tatil için memleketi Samsun’un Tekkeköy İlçesi’ne giden Muhammed Odabaş , kullandığı motosikletiyle Aşağıçinik Mahallesi’nden kent merkezine doğru ilerlerken, aynı yönde ilerleyen ve iddiaya göre ani manevra ile şerit değiştirip kavşağa yönelen otomobille çarpıştı. Kazada yaklaşık 50 metre sürüklenen Muhammed Odabaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada motosiklette arkasında bulunan kuzeni Emre Odabaş yaralandı. Yaralı genç, hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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