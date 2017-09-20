Meksika’daki deprem maç erteletti!

MEKSİKA Kupası’nda oynanması beklenen Club America-Cruz Azul mücadelesi, 7.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında Azteca Stadı’nın zarar görmesi nedeniyle ertelendi.
Azteca stadının tribünlerinde oluşan büyük çatlaklar dikkatlerden kaçmazken mücadelenin ne zaman oynanacağı henüz netleşmedi.
Depremde zarar gören stat, Diego Maradona’nın 1986 Dünya Kupası’nda İngiltere’ye eliyle gol attığı yer olarak hafızalarda yer alıyor.
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