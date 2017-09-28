Meksika halkı şaşkın! Tepelerine gökten balık yağdı

MEKSİKA'DA yağan yağmur sırasında gökten balıklar düştüğü bildirildi.
"BALIK YAĞDI"
Kuzey Meksika'da meydana gelen olayda, Tamaulipas eyaleti sivil savunma ajansı yetkilileri, Tampico kentinde gökten yağmurun yanı sıra "balık yağdığını" kaydetti. Yağmur fırtınası sırasında, gökten yere düşen balıklar yolu kapadı. İnsanlar ise düşen balıkları toplayıp eve götürdü.
FIRTINA SIRASINDA GÖĞE ÇEKİLİYORLAR
Aslında eski zamanlardan bu yana görülen bu doğa olayını bilim adamları, fırtına sırasında havaya çekilen balıkların yağışla yere inmesi olarak açıklıyor. Rüzgarın etkisiyle yukarıya çekilen balıklar, yağmurla beraber yere düşebiliyor.
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