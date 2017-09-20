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Meksika'daki depremi 10 gün önceden bilen Türk profesör, yine uyardı!

Meksika'da 7 Eylül'de meydana gelen 8.2'lik deprem sonrası "10 gün içerisinde depreme sebep olacak." diyerek 7.1'lik depremi önceden bilen Prof. Dr. Ahmet Ercan, uyardı: Tehlike geçmedi

Meksika'daki depremi 10 gün önceden bilen Türk profesör, yine uyardı!

Meksika'da 7 Eylül'de meydana gelen 8.2'lik deprem sonrası "10 gün içerisinde depreme sebep olacak." diyerek 7.1'lik depremi önceden bilen Prof. Dr. Ahmet Ercan, uyardı: Tehlike geçmedi

20 Eylül 2017 Çarşamba 12:33
Meksika'daki depremi 10 gün önceden bilen Türk profesör, yine uyardı!
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7  Eylül'de  Meksika'da meydana gelen 8.2 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr.  Ahmet Ercan, "Yer kabuğundaki gerilim dünyanın herhangi bir yerinde 10 gün içerisinde depreme sebep olacak" demişti. Ercan'ın bu sözlerinden 12 gün sonra yine  Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Ercan, "Tehlike henüz geçmiş değil dünya yeni depremlere gebe." ifadesini kullandı.

Meksika'da 7  Eylül'de meydana gelen 8.2 büyüklüğündeki depremin ardından dünyanın ekseni kaymış, depremde yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmişti.

"10 GÜN İÇERİSİNDE DEPREM OLACAK" DEMİŞTİ

Depremin ardından konuşan deprem uzmanı  Ahmet Ercan, "Depremin ardından oluşan yer kabuğu gerginliği  Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın herhangi bir yerinde 10 gün içerisinde büyük bir depreme sebep olacak" demişti.
SÖZLERİNDEN 12 GÜN SONRA DEPREM OLDU: 248 KİŞİ ÖLDÜ

Bu sözlerden 12 gün sonra yine  Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu kez şehir merkezine daha yakın konumda meydana gelen depremde şimdiye denk 248 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
TEKRAR UYARDI: TEHLİKE HENÜZ GEÇMİŞ DEĞİL

7.1 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından tekrar açıklama yapan Prof. Dr.  Övgün Ahmet Ercan, tehlikenin henüz bitmediğini söylüyor.

Ahmet Ercan, "Biz bu tip dönemlere yerin özgür salınımları diyoruz. Bu depremler devam edecek. Yerküre şu anda sönümlenme süreci içine girdi ama tam sönümlenemedi. Bu dönem yine aynı bölge 6.5 ile 7 arasında büyüklüğünde depremlere gebe. Özellikle  Meksika'nın 200 kilometre çevresinde yine bu depremleri göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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