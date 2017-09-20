Meksika'daki depremde ölü sayısı artıyor: 224 ölü

MEKSİKA'DA 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde en az 224 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Puebla eyaletine bağlı Rabosso kentinin 5 kilometre kuzeydoğusu olduğunu bildirirken, yerin 51 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başkent Meksiko'da şiddetli hissedildi.
Eylül başında yaşanan 8.1 büyüklüğündeki depremin korkusunu atlatamayan halk büyük panik yaşadı. Meksika'da 8 Eylül'de yaşanan 8.1 şiddetindeki depremde en az 90 kişi hayatını kaybetmişti. Depremin, başkent çevresindeki kasabalarda da hasara neden olduğu belirtildi.
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