Meksika'daki depremde ölü sayısı artıyor: 224 ölü

MEKSİKA'DA 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde en az 224 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Puebla eyaletine bağlı Rabosso kentinin 5 kilometre kuzeydoğusu olduğunu bildirirken, yerin 51 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başkent Meksiko'da şiddetli hissedildi.

Eylül başında yaşanan 8.1 büyüklüğündeki depremin korkusunu atlatamayan halk büyük panik yaşadı. Meksika'da 8 Eylül'de yaşanan 8.1 şiddetindeki depremde en az 90 kişi hayatını kaybetmişti. Depremin, başkent çevresindeki kasabalarda da hasara neden olduğu belirtildi.