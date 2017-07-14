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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Meksika'da silahlı saldırı: 11 ölü

Meksika'da çoçuklar için düzenlenen bir doğum günü partisine saldırı düzenlendi. Yetkililer saldırıda tümü yetişkin olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Partideki 4 çocuğun sağ olduğu belirtildi

Meksika'da silahlı saldırı: 11 ölü

Meksika'da çoçuklar için düzenlenen bir doğum günü partisine saldırı düzenlendi. Yetkililer saldırıda tümü yetişkin olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Partideki 4 çocuğun sağ olduğu belirtildi

14 Temmuz 2017 Cuma 08:42
Meksika'da silahlı saldırı: 11 ölü
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SALDIRI, ülkenin ortasında yer alan Tizayuca kentindeki yerleşim yeri bölgesinde bir evin bahçesindeki çadırda gerçekleşen partiye düzenlendi.
Excelsior gazetesine göre, partiye katılan çocuklardan biri, polis üniforması giymiş maskeli kişilerin parti sırasında eve gelerek bütün yetişkinleri öldürdüğünü söyledi.Meksika'da son aylarda ölümle sonuçlanan şiddet olaylarının artışta olduğu ve daha önce şiddet görülmeyen yerlere de yayılmakta olduğu belirtiliyor.
Son resmi rakamlara göre Mayıs ayında 2 bin 186 cinayet işlendi. Bu, günde 70 cinayet anlamına geliyor.
Son zamanlarda çocuklar da dahil ailenin tümünü hedef alan eylemlerin görülmeye başlandığı kaydediliyor.
Ülkede uyuşturucu kartelleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
MeksikaDoğumgünüSilahlı Saldırı
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