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Meksika'da gece kulübüne molotoflu saldırı: 23 ölü
Meksika'da bir gece kulübünde molotof kokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu çıkan yangında en az 23 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise ağır yaralandı.
DÜNYA 28.08.2019, 12:27 Melike Temir
MEKSİKA'da bir gece kulübünde molotof kokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu çıkan yangında en az 23 kişinin öldüğü belirtildi. Meksika'nın Coatzacoalcos kentinde El Caballo Blanco adlı gece kulübüne molotof kokteyli atılması sonucu yangın çıktığı öğrenildi.
13 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Yangında 8'i kadın 23 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.
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