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Medeniyetin beşiğinde skandal! Yatak bulamayan hastalar yerlerde yattı

İngiltere'de kapasitenin üzerinde hastayı ağırlayan bir hastanede, yatacak yer bulamayan hastalar yerlerde yatarak tedavi gördü. Skandal görüntü, hasta yakınları tarafından görüntülendi

Medeniyetin beşiğinde skandal! Yatak bulamayan hastalar yerlerde yattı

İngiltere'de kapasitenin üzerinde hastayı ağırlayan bir hastanede, yatacak yer bulamayan hastalar yerlerde yatarak tedavi gördü. Skandal görüntü, hasta yakınları tarafından görüntülendi

06 Ocak 2018 Cumartesi 16:39
Medeniyetin beşiğinde skandal! Yatak bulamayan hastalar yerlerde yattı
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İNGİLTERE'DE NHS (Ulusal Sağlık Hizmetleri) birimindeki kaos nedeniyle hastalar koridor ve yerlede uyumak zorunda kaldı. Hasta yakınları ise, yerlerde yatan hastaların üzerinden geçerek yürüdü.

HASTA ÖNLÜKLERİYLE YERLERE YATTILAR

Wakefield'de bulunan Pinderfield Hastanesinde çekilen fotoğraf ve videolar hastaların üzerlerinde sadece hasta önlükleri olduğu şekilde yerde yattıkları görülüyor. Bir hasta yerde tekerlikli sandyalye yanında uzanırken yatalak olduğu belirtilene başka bir hasta ise battaniyeyi yastık olarak kullanalarak yere yatarken görüntülendi.
HASTANEDEKİ KAPASİTE DOLDU

Ulusal Sağlık Hizmetleri, bazı hastanelerde kapasitenin dolduğunu bu yüzden hastaları başka hastanelere yönlendirdiklerin ve yerde yatarken fotoğrafları çekilen hastalar ile ilgili olarak hastalara yatak ve sandalye verilmesine rağmen hastaların yerde yatmayı tercih ettileri söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltereHastaUlusal Sağlık Hizmetleri
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