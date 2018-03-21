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21 Mart Günlük Burç Yorumu

Meclise gaz bombası atıldı, milletvekilleri salonu maskeyle terk etti

Kosova Meclisinde Kosova ile Karadağ arasındaki sınırın yeniden belirlenmesi anlaşmasının oylanacağı olağanüstü oturum sırasında, muhalefet partisi "Kendin Karar Al Hareketi" milletvekilleri iki kez gaz bombası attı

Meclise gaz bombası atıldı, milletvekilleri salonu maskeyle terk etti

Kosova Meclisinde Kosova ile Karadağ arasındaki sınırın yeniden belirlenmesi anlaşmasının oylanacağı olağanüstü oturum sırasında, muhalefet partisi "Kendin Karar Al Hareketi" milletvekilleri iki kez gaz bombası attı

21 Mart 2018 Çarşamba 17:32
Meclise gaz bombası atıldı, milletvekilleri salonu maskeyle terk etti
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KOSOVA Meclisinde Kosova ile Karadağ arasındaki sınırın yeniden belirlenmesi anlaşmasının oylanacağı olağanüstü oturum sırasında, muhalefet partisi "Kendin Karar Al Hareketi" milletvekilleri iki kez gaz bombası attı.

 Kosova Meclisinde Kosova ile Karadağ arasındaki sınırın yeniden belirlenmesi anlaşmasının oylanacağı olağanüstü oturum sırasında, muhalefet partisi "Kendin Karar Al Hareketi" milletvekilleri iki kez gaz bombası attı. Milletvekilleri salonu gaz maskeleriyle terk etti.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, Kosova Demokratik Birliği (LDK) meclis grubunun sunduğu Kosova-Karadağ sınır anlaşmasının onaylanması hakkındaki yasa tasarısı değişikliğini oylamaya sundu.

"Kendin Karar Al Hareketi" milletvekilleri de oylamayı engellemek amacıyla iki kez gaz bombası atarak oturuma ara verilmesine sebep oldu. İlk gaz bombasının atılmasından sonra oturuma ara verilmesiyle genel kurul salonunu terk eden milletvekilleri yaklaşık 1 saat sonra tekrar içeri girdiklerinde ikinci gaz bombası atıldı.

GÖRÜŞME 9 SAAT SÜRMÜŞTÜ

İkinci kez ara verilen oturumun ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.

Konuyla ilgili dün öğleden sonra başlayan meclis genel kurul oturumu yaklaşık 9 saat sürdükten sonra gece geç saatlerde bitmiş, oylama bugüne ertelenmişti.

Kosova muhalefeti 2 yıl önce de meclis oturumunda gaz bombası kullanarak Kosova-Karadağ sınırının yeniden belirlenmesi anlaşmasının onaylanmasına engel olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
MeclisGaz BombasıKosova
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