McGurk: Bağımsızlık referandumunu doğru bulmuyorum

72 ülkenin katıldığı DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun, Washington'da üç gün süren toplantısında konuşan ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Irak'ta halk grupları arasında barış sağlanabilmesinin mümkün olduğunu söyledi.Irak'ın iç barışa kavuşmasının sadece Sünni ve Şii halk grupları arasındaki gerginlik kaynaklı olmadığı belirtilen toplantıda McGurk, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Eylül ayında bağımsızlık referandumu yapılmasını ise doğru bulmadıklarını söyledi.McGurk, DEAŞ'ın henüz tamamen yenilmediğini ve önlerindeki mücadelede peşmergeye de ihtiyaç olacağını belirtti. McGurk bu ortamda söz konusu bölgede referandum yapmanın zamansız olacağını ifade etti.Brett McGurk, DEAŞ ile Suriye'deki mücadelenin, hükümet birliklerinin kısa süre önce Musul'u örgütten geri aldığı Irak'takinden daha zor olduğunu söyledi. ABD'li yetkili, Rusya, ABD ve Ürdün arasında kararlaştırılan Suriye'nin güney batısındaki ateşkesin bozulmamasının umut verici olduğunu ve Rusya'nın ateşkesi son derece ciddiye aldığını açıkladığını söyledi.McGurk, Rusya'nın ateşkesin denetlenmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu bildirdiğini söyledi. Ancak bu öneriyle ilgili istişarelerin henüz tamamlanmadığını ifade eden ABD'li yetkili, ateşkes sayesinde bölgedeki DEAŞ militanlarıyla mücadelenin başlatılabileceğini sözlerine ekledi.