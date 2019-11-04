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McDonald's Genel Müdürü Steve Easterbrook çalışanla ilişki yaşadığı için kovuldu

Dünyaca ünlü fast food zinciri McDonald's'ın Genel Müdürü Steve Easterbrook, bir çalışanıyla ilişki yaşadığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Şirket ilişkinin rızaya dayalı olduğunu duyursa da bunun şirket kurallarının ihlali anlamına geldiğini açıkladı.

DÜNYA 04.11.2019, 10:37
McDonald's Genel Müdürü Steve Easterbrook çalışanla ilişki yaşadığı için kovuldu
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MCDONALD'S Genel Müdürü Steve Easterbrook, bir şirket çalışanıyla ilişki yaşaması nedeniyle işten çıkarıldı.ABD merkezli fast food zinciri, ilişkinin karşılıklı rızaya dayalı olduğunu açıkladı, ancak Easterbrook’un şirket politikasını ihlâl ettiğini kaydetti.Şirket tarafından yapılan açıklamada şirketin genel kurulunun bu kararı onayladığı belirtilirken 52 yaşındaki Easterbrook’un yönetim kurulundaki koltuğunu da kaybettiği belirtildi.BBC Türkçe’deki haberde Easterbrook’un şirket çalışanlarına yolladığı e-postada ilişkiyi doğruladığı ve hata yaptığını söylediği aktarıldı. Yönetim kurulu, kararı oylama sonucu aldı52 yaşındaki bekâr iş insanı, “Şirketin değerleri göz önüne alındığında, işten ayrılmam gerektiği konusunda yönetim kuruluyla aynı fikirdeyim” dedi.İngiliz iş insanı McDonald’s markası için ilk olarak 1993 yılında Londra’da müdür pozisyonunda çalışmaya başladı.

15.9 MİLYON DOLAR MAAŞ ALIYORDU

2011 yılında Pizza Express markası için çalışmak üzere şirketten ayrıldı. Ardından Asya yemekleri sunan zincir restoran Wagamama’ya geçti. 2013 yılında McDonald’s’a dönerek şirketin İngiltere ve Kuzey Avrupa sorumlusu oldu. Easterbrook 2015 yılında şirkete CEO olarak atandı. McDonald’s’ın İngiltere’deki imajını yükselten ve kısa bir süre içerisinde tekrar popüler olmasını sağlayan İngiliz iş insanı konuyla ilgili başka bir açıklama yapmadı.Easterbrook’un tazminatının detayları bugün belli olacak. Easterbrook 2018 yılında yıllık 15,9 milyon dolar maaş alıyordu. Bu maaşın, orta seviyedeki bir şirket çalışanın maaşından 2 bin 124 kat fazla olduğu biliniyor. Şirket, restoran çalışanlarına düşük ücret ödediği gerekçesiyle eleştiriliyordu.Easterbrook’un koltuğuna şirketin ABD sorumlusu Chris Kempczinski getirilecek. Kempczinski yayımladığı yazılı açıklamada Easterbrook’a katkıları için teşekkür etti, “Beni McDonald’s’ta Steve işe aldırdı, sabırlı ve yardımsever bir yol gösterici oldu” dedi. Geçen yıl ABD merkezli Intel şirketinin müdürü Brian Krzanich şirket kurallarını çiğneyerek bir çalışanla ilişki yaşadığı gerekçesiyle görevinden ayrılmıştı.

#Dünyaca ünlü fast food zinciri #Steve Easterbrook #Genel Müdür #ilişki #çalışan
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